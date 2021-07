Schopfheim Leckerbissen für jeden Geschmack

Und Kohldampf muss auch niemand schieben. Denn Wolfgang Ühlin hat neben anderen Leckereien am Kabarett-Abend ein „Spanferkel“ auf dem Grill. Wer den derben Humor des Künstlers nicht verstehen kann oder will, kann etwas abseits des Trubels den Kindern zusehen, die sich auf der Fußball-Hüpfburg, beim Torwandschießen oder auf den beiden Soccerfeldern, die am Samstag zusätzlich zur Verfügung stehen, vergnügen.

Von Montag bis Donnerstag kommender Woche steht das Achim-Siegel-Gedächtnisturnier auf dem Programm, an dem zwei Fahrnauer Mannschaften, der TuS Maulburg, der TuS Kleines Wiesental, der FC Steinen-Höllstein und der FC Hausen teilnehmen.

Ausgebucht ist laut Mark Leimgruber das Grümpelturnier, bei dem am 30. Juli Kicker und Kickerinnen aus zehn Teams unter Umständen bei Flutlicht bis 24 Uhr dem Ball nachrennen und auf Torejagd gehen.

Der folgende Tag gehört dann traditionell der Jugend, die zu einem F-Jugend-Turnier antritt, in dessen Rahmen einige Freundschaftsspiele stattfinden werden. Und dann droht auch schon wieder das Ende: Am 1. August um 11 Uhr werden evangelische und katholische Geistliche auf dem Fußballplatz einen ökumenischen Gottesdienst zelebrieren, umrahmt von Beiträgen des Musikvereins Fahrnau, der anschließend zum musikalischen Frühschoppen bittet.

Möglich gemacht haben dieses Jubiläumsspektakel laut Mark Leimgruber und Jochen Sutter sehr spendable Sponsoren, die sich neben ihrem „normalen“ finanziellen Engagement weit aus den Fenstern lehnten, die Festwoche zu ermöglichen. Eingenommene Gelder werde der FC in die Tribüne und in ein gutes Gelingen des Fests in der Grienmatt investieren.