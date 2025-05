Schopfheim: Leere Kassen: Straßen können in Enkenstein nicht saniert werden

Rekordverdächtig kurz war die jüngste Sitzung des Ortschaftsrates Enkenstein, zu der rund 25 Bürger erschienen waren. Haupttenor der Bekanntmachung von Ortsvorsteherin Karin Bernbach war, das sich die Bürger bei Bauvorhaben in Geduld üben müssten. Bernbach sagte: „Alle Termine zu Bauvorhaben, die ich bislang in meiner Amtszeit erhalten habe, wurden trotz Zusagen nicht eingehalten.“ Dies seien zum einen Verschiebungen, die die Baumaßnahmen zur Verlegung der Stromkabel von ED-Netze betreffen. Die letzte Information lautete, dass kein Baustart genannt werden könne. Theoretisch könnte die Verlegung noch im ersten Halbjahr erfolgen. Die Ortsvorsteherin zeigte sich in der Sitzung frustriert und sagte: „Ich versuche, seit Gründonnerstag jemanden in Rheinfelden zu erreichen, was mir allerdings nicht gelungen ist.“

Keine Straßensanierung

Vom Regierungspräsidium Freiburg sei die Nachricht gekommen, dass weder die Land- noch die Kreisstraße saniert werden könnten, weil dies die Haushaltslage nicht zulasse. Bernbach forderte Geduld und sagte: „Die ED-Netze müssen die Straßen zunächst einmal umgraben, ehe die Straßensanierung starten kann.“