Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Sonntag kurz vor 17.30 Uhr, in der Hauptstraße verunfallt. Er befuhr die Hauptstraße von Fahrnau her als er etwa 90 Meter vor dem Kreisverkehr Blasi-/Haupt-/Kürnberger Straße aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 17-Jährige kollidierte mit dem Bordstein und kam nach einer Rutschstrecke von etwa acht Metern auf dem Gehweg zum Liegen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Leichtkraftrad schätzt die Polizei auf 1500 Euro.