Schopfheim Leidenschaft, viel Gefühl und Späße

Die große Kunst des Tenorgesangs

Angefangen im Schlager-Genre eines Udo Jürgens bis hin zu einer eigenen Komposition, der Hommage an seinen Freund Harry Belafonte, dem Marshall seinen „Song for Harry“ gewidmet hat. In einigen Ensemblenummern ergänzt der Bariton Marshall die Tenor-Equipe. Und zusammen mit der moderierenden Sopranistin Andrea Hörkens war er gleich zwei Mal zu hören, in einem Duo aus „Don Giovanni“ und in einer Duettfassung von César Francks geistlicher Hymne „Panis Angelica“.

In ihrer bekannt charmant-liebenswürdigen Art spinnt Hörkens als kundige Ariadne den Faden durch das Programm, führt dabei durchs Mutterland der großen Opernkomponisten und sorgt für die feminine Sopran-Note.

Seit über 15 Jahren gibt es die begehrte Konzertreihe der fünf Tenöre, bei der man eintauchen kann in die Welt von Tosca, Rigoletto und La Traviata, in die Sphäre von Gefühl, Leidenschaft, Dramatik und Sentiment. Und bei der man Einblicke bekommt in eine spezielle Gesangskultur, in die große Kunst des Tenorgesangs.

Publikumsliebling ist nach wie vor Vincenzo Sanso, der Komödiant der Truppe, und in seinem angestammten Terrain des Belcanto ist er noch immer meisterhaft. Sanso lässt mit Perlen wie der unbekannteren, aber wunderbaren Arie aus Puccinis „La Fanciulla del West“ (Das Mädchen aus dem Goldenen Westen) die Zuhörer dahinschmelzen.

Als Charmeur und Schmeichler mit Schalk im Nacken lockern Sansos Späßchen die Show immer wieder auf. Auf seine warme ausdrucksstarke Stimme zugeschnitten sind die neapolitanischen Canzonen, mit denen sich auch die anderen zwei italienischen Tenöre profilieren.

Natürlich sind ihre Stimmen nicht jünger geworden, und die von Luigi Frattola, der Donizettis „Una furtiva lagrima“ aus dem „Liebestrank“ stemmt, hat schon hörbar stimmliche Patina angesetzt. Derweil ist das Organ von Orfeo Zanetti noch sehr kraftvoll; er gestaltet die schwierigsten Arien mit Leichtigkeit, seinem romantischen Tenor und einer perfekt geführten Stimme. Zanetti hat den Schmelz in der Stimme, dieses grandiose Etwas der Italianità.

Sechs männliche Goldkehlen

Einen sicheren Verdi-Gesang präsentiert Ivaylo Yovchev, der von der bulgarischen Staatsoper Stara Zagora kommt, und kultiviert, differenziert und mit Direktheit seinen Tenor einsetzt. Die jüngeren Stimmen machten zusammen mit den reiferen Timbres in den Ensemblenummern viel Eindruck.

Die gut 450 Besucher haben die Freude an der Musik mit den Sängern und der Sängerin geteilt - vom Trinklied „Brindisi“ bis hin zum unverwüstlichen „Funicula Funicula“, aus sechs männlichen Goldkehlen geströmt.

Das Publikum konnte Marc Marshall sicher zustimmen, der sich am Schluss für das zahlreiche Erscheinen bedankte und meinte: „Musik ist für uns das Leben“. Und die Emotionen sangen die bejubelten sieben Gesangskünstler direkt ins Publikum, das mit stehenden Ovationen dankte.