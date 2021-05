Schopfheim Freitod als letzter Ausweg vor der Deportation

Zeitlebens habe sie dieses Erlebnis beschäftigt, berichtete die Augenzeugin weiter. Zunächst habe sie gar nicht verstanden, was da vor sich gegangen sei. Es wurde nicht über solche Vorfälle geredet, man durfte keine Fragen stellen, auch habe sie die Zusammenhänge nicht begriffen. Nun sei sie sehr froh, im Rahmen der „Stolpersteine“ davon erzählen zu können.

Als letzte jüdische Einwohnerin wurde Katharina Waldi 1944 von der Gestapo verhaftet. „Ihrer Deportation kam sie durch die Einnahme eines starken Schlafmittels zuvor - sie starb in der Arrestzelle des Schopfheimer Rathauses“. So beschreibt Franziska Hirschner in ihrem Beitrag zum Jahrbuch 2016 der Stadt das Schicksal der Frau in der Zelle (wir berichteten).

Franz Brandl berichtete beim Planungstreffen von der Spendensammelaktion: Mit Hilfe der Stadt habe man einen Weg gefunden, der es ermöglicht, Spendenquittungen auszustellen.

Andrea Menne und Inge Teipel berichteten, ein Kontaktmann in Ihringen habe angeboten, das Rechercheteam der Initiative im Juni über den dortigen jüdischen Friedhof zu führen zu den damals im Dorf ansässigen jüdischen Familien zu berichten. Außerdem gebe es Nachkommen in den USA und in Israel. Mit diesen Angehörigen sollte man Kontakt aufnehmen und sie zur Steinverlegung einladen.

Außerdem gebe es Kontakte zum Blauen Haus in Breisach und zum Tagebucharchiv in Emmendingen. Dort wolle das Rechercheteam ein Tagebuch des Drogisten Glattes aus Schopfheim einsehen.

Ingeborg Teipel berichtete von einer ersten Durchsicht des Schopfheimer Stadtarchivs. Dominik Baiker regte an, Kontakt zum Landesarchiv Karlsruhe aufzunehmen, um den genauen Transportweg der Deportierten beschreiben zu können. Marianne Merschhemke sprach eine Einladung an die Nachkommen der Familie Auerbacher aus und startete eine Nachfrage in Dachau.

Im Rahmen der nächsten Planungsrunde will die Initiative den Termin der Steinverlegung und die Namen der Opfer benennen. Der Künstler Gunter Demnig wird dazu anreisen. Als musikalisches Rahmenprogramm soll Klezmer-Musik erklingen.

Die Betreuung der Homepage übernimmt Franz Brandl. Der SPD-Ortsverein bat um Mithilfe bei der Suche nach politisch Verfolgten.

Weitere Informationen: Das nächste Teffen der Stolperstein-Initiative findet am Mittwoch, 9. Juni um 19 Uhr statt. Ort wird noch bekanntgegeben.