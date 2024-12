Schopfheim: Lichterfest lockt zahlreiche Besucher

Rund 70 Anbieter sorgten für Kurzweil, die meisten Geschäfte der Innenstadt waren festlich dekoriert und geöffnet. So gab es zwischen Kunsthandwerk und Selbstgestricktem reichlich Gelegenheit zum Kauf von Weihnachtsgeschenken und adventlichen Mitbringseln. Einige Geschäftsinhaber hatten sich zusätzlich für den vorweihnachtlichen Flair noch etwas einfallen lassen, so zum Beispiel Lorenz Oschwald, Inhaber des Unverpackt-Geschäftes „Glück aus dem Glas“, der Lichtprojektionen mit weihnachtlichen Motiven an die Hauswand seines Geschäftes beamte.

Das Lichterfest lockte viele Besucher an. Foto: Anja Bertsch

Die Verpflegungsstände bekamen in der folgenden „Druggete“ alle Hände voll zu tun. Bald bildeten sich dichte Menschentrauben in Warteschlangen, um die lang ersehnte Grillwurst, das Raclette oder auch den heißen Glühwein zu ergattern. Am Pflughof präsentierte das Gasthaus Krone von Zell im Wiesental nicht nur das selbstgebraute naturtrübe Pils oder Bockbier vom „Latscharibräu“, sondern auch Gulaschsuppe oder vegane Kichererbsen-Gemüse-Currysuppe.