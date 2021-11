Mit ihrem Programm „Amin-Amor-Amal“ (Glaube-Liebe-Hoffnung) gastiert das „Qantara Trio“ am Samstag, 27. November, um 20 Uhr in St. Bernhard in Schopfheim und wird damit stimmungsvoll den Advent einläuten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Das Konzert wird am Sonntag, 28. November, um 17 Uhr in St. Bonifatius in Lörrach wiederholt. Bei den Konzerten gelten die 2-G-Regeln.