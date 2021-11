Schopfheim Los entscheidet übers zwölfte Mandat

Simon Kupferschmidt kann sich dennoch Hoffnungen machen, irgendwann ins Jupa einzuziehen, denn immer mal wieder hört jemand auf, dann ist und Kupferschmidt der erste Nachrücker.

Auf der Reserveliste stehen ferner Dilara Erdem (Kaufmännische Schule, 83), Mohamed-Ali Ajami (Friedrich-Ebert-Schule, 82) und Tabea Renk (Friseur-Azubi, 72).

In der Wahlwoche vom 22. bis 26. November waren die Jugendreferenten in der Kaufmännischen Schule und in der Gewerbeschule, um auf die Wahl hinzuweisen. Im PC-Raum der beiden Schulen konnte auch gewählt werden. Wählen durften alle Jugendlichen, die zwischen zwölf und 20 Jahre alt sind und in Schopfheim wohnen.

Von den 1700 Wahlberechtigten gaben 174 ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 10,4 Prozent. Zum Vergleich: An der Jupa-Wahl 2018 beteiligten sich 356 Jugendliche; die Anzahl der Wahlberechtigten betrug 1841. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 19,3 Prozent, also fast doppelt so hoch. Vom bisherigen Jugendparlament ist niemand mehr im neuen Gremium vertreten. Das erste Treffen der neuen Jugendparlamentarier ist am Mittwoch, 8. Dezember, im Jugendzentrum. Dann erklären die Jugendreferenten, wie die Sitzungen ablaufen. Am 15. Dezember, findet die konstituierende Sitzung im Rathaussaal statt.