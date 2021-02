Schopfheim Mädchen trifft die Krise am stärksten

Schopfheim. Mit Blick auf die aktuelle Situation in den Ländern des Südens und in Uganda sprachen Susanne Fink, Vorsitzende von Rainbow House of Hope, und Axel Berger von Plan International über konkrete Projekte und neueste Entwicklungen.

Die gut besuchte Veranstaltung stellte das Engagement von aus Deutschland unterstützten Projekten vor und zeigte auf, vor welche Herausforderungen insbesondere die Arbeit mit Mädchen und Frauen aktuell gestellt ist. Wie in Deutschland sind in vielen Ländern wie in Uganda die Schulen derzeit geschlossen. „Das Rainbow House trifft dieser Zustand in seiner Substanz“, berichtete Susanne Fink.