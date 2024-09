Zwei Männer sollen am Samstag gegen 00.45 Uhr in der Hohe-Möhr-Straße die Scheibe eines geparkten BMW aufgebrochen haben. Als die beiden – ein 33- und ein 29-Jähriger – den Eigentümer des Fahrzeugs erblickten, flohen sie in eine Parallelstraße, berichtet die Polizei. Dabei entwendete der 29-Jährige ein Fahrrad, konnte letztendlich jedoch durch Zeugen festgehalten werden. Das Polizeirevier Schopfheim führt die weiteren Ermittlungen. Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07622/66698-0 zu melden.