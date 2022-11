Schopfheim Marktflair in der Altstadt

Der Markt ist am Dienstag, 6. Dezember, von 9 bis 21 Uhr und am Mittwoch, 7. Dezember, von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Anwohner

„Was für den einen ein Vergnügen ist, ist für den Anderen mit Unannehmlichkeiten verbunden“, räumt die Stadt ein und bittet bereits jetzt die Anwohner der Altstadt um Verständnis. Sie kündigt an, im Vorfeld entsprechende Infos an die Altstadt-Bewohner verteilt.

Müllabfuhr

Die Restmüllabfuhr findet am frühen Morgen des 6. Dezember an ausgewiesenen Sammelpunkten statt. Um zu vermeiden, dass fremder Müll in den Tonnen landet, empfiehlt die Stadtverwaltung, die Mülltonne direkt nach der Leerung (spätestens um 9 Uhr) wieder einzuholen.

Verkehrsregelung

Die Wall-/Tor-/Konrad-von-Rötteln- und Entegaststraße werden in der Zeit vom Montag, 5. Dezember, bis Donnerstag, 8.Dezember, voll gesperrt. Die Parkplätze in diesem Bereich werden in diesem Zeitraum mit Halteverboten versehen.

Auf dem Parkplatz Wiesenweg gilt das Halteverbot ebenfalls ab Montag. Die Entegaststraße wird bis zur Einmündung Mattenleestraße als Zufahrt für den Rettungsverkehr/Feuerwehr auf beiden Seiten mit Halteverboten versehen, so der Hinweis der Stadt.

Rathaus teils zu

Die Dienststellen der Fachgruppe Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz bleiben an den Markttagen geschlossen.

Einsatzzentrale

Für Anliegen der Bürger rund um den Kalten Markt wird im Narrenkeller eine Einsatzzentrale mit Rotem Kreuz und einem Mitarbeiter der Stadt eingerichtet.

Wochenmarkt fällt aus

Der Wochenmarkt am Mittwoch, 7. Dezember, findet aufgrund des Kalten Marktes nicht statt.

Kontakt

Bei Fragen rund um den „Chalte Märt“ steht im Rathaus Anke Bühler, Tel. 07622/396-143 zur Verfügung.