Schopfheim Marktvergnügen rund um den Michel

Schopfheim . Was zeichnet den ersten Dienstag und Mittwoch im Dezember aus? Richtig: Immer dann ist wieder Kalter Markt in der Markgrafenstadt.

Dieses Jahr fällt das Traditionsfest auf den 5. und 6. Dezember. Wie in jedem Jahr bietet der „Chalte Märt“ ein vielfältiges Angebot an. Für das leibliche Wohl ist mit einer Vielzahl Anzahl an Imbissständen gesorgt.

Auch für die Unterhaltung von Kindern und Jugendlichen stehen verschiedene Attraktionen zur Verfügung. Der Markt ist geöffnet am Dienstag, von 9 bis 21 Uhr und am Mittwoch von 9 bis 18 Uhr.

Die Stadtverwaltung bittet bereits jetzt die Anwohner der Altstadt um Verständnis. Sie wird laut Pressemitteilung an sie im Vorfeld ein Infoblatt verteilen.

Einschränkungen müssen auch Verkehrsteilnehmer hinnehmen. Wallstraße, Torstraße, Konrad-von-Rötteln-Straße und Entegaststraße sind in der Zeit von Montag bis Donnerstag voll gesperrt. Für die in diesem Bereich befindlichen Parkplätze gilt währenddessen ein Halteverboten. Auf dem Parkplatz Wiesenweg tritt dies bereits am Samstag, 2. Dezember, in Kraft, im übrigen Bereich ab Montag, 4. Dezember. Die Entegaststraße ist bis zur Einmündung in die Mattenleestraße als Zufahrt für Rettungsdienst und Feuerwehr beidseitig mit Halteverboten versehen.

Alle Bereiche der Fachgruppe Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz bleiben an den Markttagen geschlossen.

Eine Markteinsatzzentrale mit DRK sowie einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist im Narrenkeller eingerichtet.

Der Wochenmarkt am Mittwoch, 6. Dezember, fällt wegen des Kalten Markts aus. Bei Fragen zum und rund um den „Chalte Märt“ steht das Ordnungsamt der Stadt, Patrik Bender, unter Tel. 07622/396-143 zur Verfügung.