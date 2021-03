Schopfheim Maschine aus China in Langenau

Nach der chinesischen Ausfuhrabfertigung rollt der Container per Bahn auf der neuen Seidenstraße ab. Via Kasachstan, Russland und Polen trifft er nach 19 Tagen in Hamburg ein. Nach Erledigung der deutschen Zollabfertigung in Hamburg treffen die Kisten auf Grund der Dringlichkeit mit einem extra gecharterten Fahrzeug an einem Samstag früh, sieben Uhr, in Schopfheim ein und werden A+ M übergeben. Eine Reise mit dem Seeschiff hätte 40 Tage gedauert. Der Versand mit Luftfracht wäre um ein mehrfaches teurer geworden, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Produktion lief umgehend nach der Installation der Maschinen an, und alle Beteiligten konnten sicher auf-, ein- und ausatmen. Unter dem Motto „think global, act local“ sei dies ein hervorragendes Beispiel lokaler Zusammenarbeit zweier junger mittelständischer Firmen aus der Region auf weltweiter Basis, heißt es in der Pressemitteilung: „Kompetenz in Masken trifft auf Kompetenz in der Logistik.“

Über die Acito Logistics GmbH: Die Acito Logistics GmbH ist ein Logistikunternehmen mit Sitz in Weil am Rhein und Efringen-Kirchen. Acito ist in den Geschäftsfeldern Europäische LKW-Verkehre, Schwerpunkt Schweiz, der Luft- und Seefracht sowie in der Zollabwicklung vertreten.

Im Bereich der Lagerlogistik werden neben Transportlösungen auch Lagerung und Mehrwertdienstleistungen auf über 21 000 Quadratmetern Fläche angeboten.

Über A+ M: Seit Anfang August 2020 produziert A+M in Schopfheim medizinische Gesichtsmasken gemäß DIN EN 14683 auf vollautomatischen Maschinen. Mit insgesamt 21 Mitarbeitern wird eine Jahreskapazität von 40 Millionen OP-Masken sowie 13 Millionen FFP2-Masken erreicht.

Zudem bietet A+M weitere Schutzkleidung, Covid- Schnelltests sowie Luftreiniger und Desinfektionsstationen auf www.allmask.de an.