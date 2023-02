Schopfheim Maskenspezialist erweitert die Palette

Die Textilingenieurin und der Wirtschaftsingenieur stampften in der ehemaligen Sockenfabrik in Langenau binnen kürzester Zeit aus dem Boden, was es damals gar nicht mehr gab – die Herstellung von Mund- und Nasenschutzmasken im eigenen Land nämlich. Das Ehepaar zog einen Großauftrag des Bundes an Land und legte los – bis zu 400 000 Masken pro Wochen lieferte ihr Unternehmen „A+M“ nach Berlin. „Mittlerweile haben wir zwischen 40 und 50 Millionen Masken hergestellt“, schätzen die beiden Firmengründer. Neben der Regierung zählen bundesweit auch Unternehmen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zu den Abnehmern der Gesichtsmasken, lange Zeit eine heiß begehrte Mangelware.

Diese Zeiten sind allerdings längst vorbei, zumal jetzt auch die Maskenpflicht bis auf wenige Ausnahmen (beim Besuch von Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen zum Beispiel) der Vergangenheit angehört. „Für uns ist es natürlich schlecht, dass die einschlägigen Vorschriften wegfallen“, räumen Abda und Michael Hitz ein. Und da „freiwillig nur wenige einen Schutz tragen“, sei die Nachfrage merklich zurückgegangen.