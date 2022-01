Schopfheim Massive Polizeipräsenz gegen "Spaziergänger"

Schopfheim (jab). Wo die Schopfheimer Innenstadt in den letzten Wochen zunehmend beliebter Anlaufpunkt für die sogenannten Montagsspaziergänge von Kritikern der Coronamaßnahmen war, war sie gestern fest Abend in der Hand der Polizei: Diese zeigte bereits ab dem frühen Abend massiv Präsenz - mit über einem Dutzend Mannschaftswagen allein auf dem Marktplatz, mit zwei Dutzend Polizisten in Vollmontur mitten in der Scheffelstraße und mit zahlreiche weiteren Beamten auf dem Marktplatz und in der Hauptstraße. Was immer an diesem Abend sonst an Menschen auf den Straßen war - ob dezidiert Maßnahmen-kritischer „Spaziergänger“ oder einfacher Passant - verlor sich dazwischen weitgehend.