Schopfheim Medaillen und Urkunden überreicht

Sportler

Nach einem Musikstück des Nachwuchses der Musikschule Mittleres Wiesental kamen die Sportler der Stadt zu Ehren. Will man aus der Masse erfolgreicher Athleten stellvertretend ein paar herauspicken, bleibt man zwangsläufig an einigen Herren hängen, die an allen bisherigen Ehrungsabenden so gut wie nie gefehlt haben: Fritz Lenz, Dieter Strass, Dietmar Birgel und Klaus Schnitzer, die unter der Flagge der TSG seit Jahrzehnten erfolgreich schwimmend bei ihren Mitbürgern für mehr Bewegung werben.

Der Tennisclub schickte Arian Hasas zur Ehrung. Aber der musste schweren Herzens verzichten, weil er als BW-Meister an den Deutschen Meisterschaften in Essen teilnimmt. Silbermedaillen im Abonnement nehmen die Biathleten der Turnerschaft Langenau bei solchen Terminen in Empfang. Die „Klemm-Schützlinge“ (siehe Info) waren auch diesmal wieder stark vertreten.

Ehrenamt

Hans Weinbrechtinger, Robert Philipp, Joachim Sprakties, Walter Schott und Willi Schiebel hatten sich in der Vergangenheit große Verdienste um die Dachshütte, den Dachsgrabenbrunnen und den Weihnachtsbaum in Langenau erworben. Die Stadt belohnte das Engagement auf Vorschlag von Ortsvorsteher Walter Würger mit der silbernen Medaille und einer Urkunde. Ebenso erhielten Heidi Tschamber und Janett Reatz, die sich „vorbildlich ehrenamtlich“ für ihr Dorf einsetzten, eine Urkunde. Stolz war Dirk Harscher schließlich darauf, seinen „alten Weggefährten“ auszeichnen zu dürfen, der mit ihm Gründungsmitglied des TC Langenau gewesen sei. Der TC-Vorsitzende Manfred Schnell hatte Alfred „Freddy“ Gersbacher für diese Ehrung für dessen „große Verdienste um den Tennisclub vorgeschlagen.

Turnerschaft Langenau:

Diana Heise, Emmely Kaiser, Johanna Otte, Noga Grossmann, Marina Vutova, Mora Lerche, Manon Faucher, Heidi Schmidt, Nicolas Baumann, David Deitmer, Aron Lerche, Marion Heise, Philipp Baumann, Theo Burger, Robin Heise, Jann Werner Schröder und Simon Selzer. Stefanie Kölblin wurde Deutsche Meisterin in der AK W 35 über die Triathlon Mitteldistanz.

Blutspender:

Für 50 Spenden geehrt wurden Karl-Heinz Georg und Peter Wimberger. Kerstin Albiez, Mail Blum, Tobias Britsch, Thorsten Enck, Ralf Harter, Herbert Schmidt und Julian Strittmatter ehrte das DRK für 25 Spenden. Und für zehn Spenden erhielten Michael Bauer, Waldemar Frank, Alicia Gottwald, Lina Grether, Annette Koch, Andreas Kunz, Rosalia Pizzocaro, Patrick Ruser, Vanessa Sprich, Tobias Sutter, Tom Thiedmann und Michael Volkert die DRK-Blutspender-Ehrennadel in Gold.