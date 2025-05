Schopfheim: Medi MVZ vorübergehend geschlossen

Betrieben wird die Praxis von einem externen Unternehmen: der in Stuttgart ansässigen „Ärzte vor Ort – Medi MVZ GmbH“ . Dieses hatte 2019 und 2020 die aus Altersgründen vakant werdenden Praxen in Fahrnau (Blessing/Klein) und Hebelstraße (Huber) übernommen und zum Medi-MVZ zusammengeführt. Das Unternehmen betreibt etliche weiter Praxen in Baden-Württemberg, unter anderem in Wendlingen, Böblingen und Aalen. Auch dort schlugen gleichlautende Mitteilungen bezüglich vorübergehender Schließung und Problemen in Sachen IT auf, wie sich den Praxis-Websites und Presseberichten dortiger Lokalzeitungen entnehmen lässt.

Während offiziell weiterhin eine IT-Umstellung für die Praxisschließung ins Feld geführt wird, deuten Presseberichte darauf hin, dass im Hintergrund Querelen auf Ebene der Geschäftsführung eine Rolle spielen. So berichtet die Ärztezeitung, dass der MEDI-Verbund sich von dem für das MVZ-Geschäft zuständigen Geschäftsführer Wolfgang Fink getrennt hat. Die Stelle wurde im April mit Alexander Bieg besetzt, der auch bisher bereits im Mediverbund tätig war.