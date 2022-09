Schopfheim Mehr als 900 Stimmzettel abgegeben

„Ärztemangel“, „Häuserwüsten“, „ÖPNV“, „zu viele Autos in der Innenstadt“, „Stadtplanung nur durch ein örtliches Bauunternehmen“, „nur wenige bebaubare Flächen für die städtische Wohnbau oder für Baugenossenschaften“, „mehr Freizeitangebote für die Jugend“, und nicht zuletzt „Barrierefreiheit für Fußgänger (abgesenkte Gehwege u.a.)“ waren beispielsweise Themen, die grundsätzlich in allen Orten angesprochen wurden. Sie zeigten, dass es bis 2035 viel zu tun gibt in der Markgrafenstadt, die sich mit der Bürgerbeteiligung am Entwicklungskonzept weit aus dem Fenster gelehnt hat und sich sicherlich irgendwann daran messen lassen muss, in wieweit sie ihre Entwicklung an der Meinung der Bürger orientiert (hat).

„Überraschend viele haben sich beteiligt“

Thomas Schmitz zeigte sich „hochzufrieden“ mit der Resonanz. „Überraschend viele Menschen“ haben sich an den Aktionen bisher „sehr konstruktiv und mit durchweg guten Ideen“ in das Projekt eingebracht, freute er sich und wies darauf hin, dass – angeführt von Gersbach, wo allein 200 Leute die zusammengekommene Sammlung bereicherten – über 900 Bürger Stimmzettel abgaben, die dann in den nächsten Wochen von seinem Team ausgewertet werden.

Vorschläge werden jetzt ausgewertet

Zur Erinnerung: Die Stadt erbat Vorschläge, wie sich Schopfheim samt Ortsteilen in den nächsten zehn bis 15 Jahren entwickeln solle, welche Ziele zu den anstehenden Handlungsbereichen „Wohnen, Bauen, Baukultur“, „öffentlicher Raum, Stadtgrün, Aufenthaltsqualität“, „Mobilität, Infrastruktur, Kommunikation“, „Freizeit, Kultur, Tourismus“, „Landschaft, Landwirtschaft, Ökologie“, „Klima, Energie, Nachhaltigkeit“, „Handel, Gewerbe und Dienstleistungen“ sowie „Gemeinschaft, Integration, Soziales“ zu erreichen sein sollten.

Erste Ergebnisse werden online gestellt

Erste Ergebnisse werden schon bald auf der Projekt-Website www.schopfheim2035.de veröffentlicht und nach Vorlage im Gemeinderat als Basis des Auftrags zur Entwicklung eines Konzeptentwurfes auf den Weg gebracht. Der Entwurf werde danach noch einmal bei Saalveranstaltungen in der Stadt und den Ortsteilen zur Diskussion gestellt. „Dabei“, so Schmitz, „werden Kritiken auf alle Fälle berücksichtigt und gegebenenfalls in die Vorlage eingearbeitet, die am Ende den Gemeinderäten bei einer Klausurtagung als Entscheidungsgrundlage dient.