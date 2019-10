Schopfheim Meilenstein der Wehr-Geschichte

Mit dabei bei diesem Meilenstein in der Geschichte der Wehr war Klaus Fleck, der das nun abgelöste Drehleiter-Fahrzeug im Jahr 1992 als damaliger Bürgermeister übergeben hatte. Stolz auf das neue Fahrzeug könne nicht nur die Feuerwehr, sondern alle Bürger der Stadt sein, sagte der stellvertretende Bürgermeister Kai Horschig. Denn die Feuerwehr habe ein Gerät erhalten, das sicherlich zu den meisten Einsätzen herangezogen werde.

Natürlich sei die Beschaffung, die übrigens rund zwei Jahre dauerte, kein Schnäppchen gewesen, betonte Horschig. Aber wenn man von einer Betriebszeit von weiteren 25 Jahren ausgehe, dann spreche man von einer Investition von 1,34 Euro pro Bürger und Jahr. „Ich denke“, sagte Horschig, „das sollte uns unsere Sicherheit wert sein.“ Natürlich müsse man in diesen Zeiten übers Sparen nachdenken. Aber an der Sicherheit der Menschen dürfe nicht gerüttelt werden, meinte der Vertreter von Bürgermeister Dirk Harscher und übergab den symbolischen Schlüssel unter dem Beifall der Zuhörer an die neuen Eigentümer des Gefährts.

Christoph Glaisner fand bei allem technischen Fortschritt das Element, das alte und neue Techniken nach wie vor verbinde: „Die Menschen, die diese Geräte bedienen.“ Er dankte all den Menschen, die hinter der Beschaffung stehen, aber vor allem den Männern und Frauen, die zu deren Bedienung gebraucht wurden, sagte der Kreisbrandmeister.

Das anschließende Frühschoppenkonzert der Stadtmusik genossen unter den Gästen unter anderem Kameraden aus Kleinmachnow, deren „Gemeindewehrführer“ Alexander Scholz als Geschenk auch zum 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen den Wehren einen Feuerlöscher mitgebracht hatte, der als „Kaffeespender“ künftig im Feuerwehrgerätehaus eingesetzt werden wird.

Der Regen hielt sich hartnäckig bis in die Abendstunden. Die Freude der Kinder bei ihren Rundfahrten in Feuerwehrautos konnte das allerdings nicht trüben. Das DRK hielt sie mit Schmink-Kunstwerken, die Jugendwehr mit Wasserspielchen und Zielübungen bei Laune. Ältere Semester durften auf Rundgängen mit Andreas Lenz das Domizil der Wehr unter die Lupe nehmen. Außerdem gab es ein Feuerlöscher-Training, eine Übung der Absturzsicherungsgruppe, Demonstrationen der Leistungsfähigkeit der neuen Leiter und nicht zuletzt Vorführungen der Gruppe, die das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber für die Abteilung Stadt geholt hatte.