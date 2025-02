Schopfheim: Mensa-Konzept ist durch

In der Grundschule wird Mittagessen an allen Schultagen von Montag bis Freitag angeboten. Macht übers Schuljahr hinweg etwa 190 Verpflegungstage. Mit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab dem Schuljahr 2026/27 rechnet die Stadt nochmal mit einem deutlichen Anstieg: Mittagessen werde dann in zehn weiteren Wochen im Jahr benötigt. Am Roggenbach-Campus wird aktuell nur an drei Tagen Mittagessen angeboten – macht etwa 114 Verpflegungstage im Jahr. Dort könnte sich das Angebot künftig wieder auf vier Tage erhöhen. Am meisten Service ist in den Kitas gefragt: Hier gibt es an allen Öffnungstagen ein Mittagessen; und da diese Einrichtungen deutlich seltener geschlossen haben als Schulen, kommt man hier auf 230 Verpflegungstage.