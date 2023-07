Schopfheim Michael Mittermeier: Persönlich, knallhart und feucht-fröhlich

In einem Erzählstrang springt er rasant von einem zum nächsten Thema, oft provokant, mal nachdenklich, aber immer nah am Publikum. Es ist sein persönlichstes Programm über seine kleinen und großen Michl-Momente. Dabei entstehen diese einzigartigen Live-Augenblicke, wenn er sich mit seinen Zuhörern austauscht, dabei über seine Liebe zur Show „Love Island“ spricht, die nur zwei aus dem Publikum mit ihm teilen. Wenn er fragt, wie viele in Schopfheim kiffen und sich tatsächlich welche melden. Oder, wenn Mittermeier nicht weiß, in welcher Himmelsrichtung die Schweiz liegt und sich die Zuhörer nicht einig sind, wie weit entfernt das Nachbarland ist. All das passiert in seinem Programm nur hier.

Harmlos? Gibt es hier nicht

Und er geht in seinem Stand-up-Programm „#13“ ständig über Grenzen und unter die Gürtellinie. Es beginnt mit dem Thema Rammstein und den Skandal um Till Lindemann, den Mittermeier „ganz ohne Wertung“, in Lachattacken seines Publikums verwandelt – natürlich, wie man ihn kennt, ziemlich versaut. Harmlos? Gibt es hier nicht.