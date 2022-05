Schopfheim Midi-Busse im neuen Design

Kürzlich erfolgte die Vorstellung der beiden Busse am Busbahnhof in Schopfheim. Der Inhaber der Firma Deiss-Reisen, Bernd Deiss, sowie seine Tochter und designierte Nachfolgerin Brigitte Deiss nahmen die beiden frisch folierten Fahrzeuge gemeinsam mit RVL-Geschäftsführer Frank Bärnighausen in Empfang. Unter dem Slogan „Clever mobil mit Bus und Bahn“ sind die beiden Fahrzeuge auf der Citybuslinie 9003 in Schopfheim unterwegs und bedienen die Kernstadt sowie die Ortsteile Langenau, Fahrnau und Wiechs. „Wir freuen uns über diese beiden kleinen Sympathieträger, in die man in Schopfheim hoffentlich gerne und viel einsteigt. Erste Kundenreaktionen sind durchweg positiv“, stellen die Verantwortlichen fest.