Schopfheim: Mit dem Elektro-Rufbus in alle Teilorte

Rufbus vs. Mensaessen

Trotz alledem meldete Sven-Hendrik Wünsch Bedenken an. Der Stadtrat der Freien Wähler störte sich vor allem daran, dass die Stadt für diese Rufbus-Lösung mal eben fast eine halbe Million Euro pro Jahr ausgeben wolle und gleichzeitig knausere, wenn es um ein paar tausend Euro für Mittagessen in Kitas und Schulen gehe. Natürlich sei es wichtig, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen auszubauen – aber doch nicht zu diesem Preis, so der Freie Wähler-Stadtrat. Wenn die Stadt dies trotzdem tue, dann solle sie doch bitteschön auch bei anderen Kosten „in die Vollen gehen“.

„Zu viele Unwägbarkeiten“

Wünsch sah zudem „zu viele Unwägbarkeiten“ in der geplanten ÖPNV-Lösung und ärgerte sich, dass Schopfheim die einzige Stadt im Landkreis sei, die den Nahverkehr aus der Hand gebe. Diesen Einwand ließ der Beigeordnete allerdings nicht gelten. „Nur der Kreis und die Großen Kreisstädte sind Träger des ÖPNV, Schopfheim ist lediglich Förderer“, stellte Schmitz klar.

Mehrheit für die Umstellung

Ein dickes Kompliment für die neue Rufbus-Variante im innerstädtischen Nahverkehr sprach Gisela Schleidt (Grüne) aus. „Mit E-Autos alle Teilorte abdecken – das ist gut für die Umwelt und die Senioren“, freute sich die Grüne-Stadträtin. Von einem „tollen Projekt“ sprach auch Samira Böhmisch (SPD). Damit sende die Stadt ein „klares Bekenntnis“ zum ÖPNV, das sei vor allem für die Teilorte wichtig. Eine „gute Anbindung“ aller Teilorte sei für viele Bürger ein wichtiges Anliegen, erklärte Thomas Kuri (CDU) und berief sich dabei auf zahlreiche Marktgespräche im Vorfeld der Gemeinderatswahl. Ein Konzept wie das mit dem City-Bus werde nicht mehr funktionieren.

„Zukunftsfähige Lösung“

Zu einem Rundumschlag gegen alle möglichen „Schein- Gegenargumente“ holte Thomas Gsell (SPD) aus. Klar sei, dass der ÖPNV eine Kreisaufgabe sei, so der SPD-Stadtrat. Die neue Rufbus-Variante im Stadtverkehr stelle eine „zukunftsfähige Lösung“ dar. Wo sonst gebe es eine Flächengemeinde wie Schopfheim, „wo künftig jeder anrufen kann und ein Bus kommt“, fragte Gsell rhetorisch in die Runde. Der SPD-Stadtrat verwahrte sich zudem gegen Kostenvergleiche von Essen in Schulen und Nahverkehr. „ÖPNV ist auch ein Dienst am Bürger“, betonte er. Wer Ausgaben so vergleiche, könne genauso gut gegen Ausgaben für Museen, Bäder und andere städtische Einrichtungen argumentieren. Ebenfalls „eine Lanze“ für die Rufbus-Lösung brach Willi Tholen. Diese habe besonders für die älteren Bewohner der Teilorte eine „soziale Komponente“, ermögliche sie doch Teilhabe am städtischen Leben und „Anbindung an die Welt“, so der Ortsvorsteher von Raitbach.