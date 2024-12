Schopfheim: Mit dem neuen On-Demand-Bus unterwegs

Maximal 50 Minuten

Für einen klaren Vorteil hält er die Flexibilität und dass es nun jederzeit, gerade auch an den Wochenenden möglich ist, in die Ortsteile von Schopfheim oder in die Stadt selbst zu kommen. Dabei ist eine maximale Wartezeit von 50 Minuten im Stadtgebiet Schopfheim vorgesehen. Fahrten können bis zu sieben Tagen im Voraus gebucht werden und auch täglich feste Fahrten zu einer bestimmten Uhrzeit sind möglich.

Die Fahrt nach Raitbach dauert acht Minuten und der Fahrer lässt mich am gewünschten Haltepunkt aussteigen. Ohne den On-Demand-Bus wäre ich um diese Uhrzeit nicht so schnell ohne Fußmarsch nach Raitbach gekommen. Zurück geht es jetzt aber für mich zu Fuß und mit der S-Bahn.

Der On-Demand-Verkehr LÖGO ist eine Ergänzung und Erweiterung des bestehenden Bus- und S-Bahn-Netz im Wiesental und in Schopfheim. Im Stadtgebiet fährt der Bus von Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Am Samstag fährt er von 8 bis 12 Uhr. Zu den Bedienzeiten fährt er in ganz Schopfheim und in den Ortsteilen Eichen, Enkenstein, Fahrnau, Gersbach, Kürnberg, Langenau, Raitbach und Wiechs.

Im Bediengebiet Wiesental fährt der On-Demand-Bus von Montag bis Freitag von 18 bis 21 Uhr und samstags sowie sonntags von 6.30 bis 18 Uhr in Böllen, Hausen, im Kleinen Wiesental, in Maulburg, Steinen und Zell. Darüber hinaus werden auch Schönau, Wembach und Kandern angefahren.

Weitere Informationen gibt es unter www.loerrach-landkreis.de/loego. Fahrten können unter Tel.: 07621/5834095 gebucht werden.