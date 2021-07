Schopfheim Mit dem Ranger auf Entdeckungstour

Sportlich geht es weiter am Montag, 2. August, mit einem Tanzworkshop (Hip Hop, Breakdance und Freestyle) (ein zweiter Termin ist am Donnerstag, 5. August), sowie mit dem BMX Dirt Bike und einem Schnuppertraining mit dem Kindercrossmotorrad.

Kanu fahren können die Jugendlichen mit Julian Jost am Dienstag, 3. August. Zeitgleich finden die Aktionen „Fahrradfahren“ (ebenfalls am Mittwoch, 4. August) und „Geländespiele in der Natur“ statt. Tennisspaß erleben Kinder am Samstag, 7. August. Mit den Pfadfindern können sie am Freitag, 20. August, und am Samstag, 21. August, Zeltlagerluft schnuppern.

Tennis spielen können Kinder und Jugendliche am Dienstag, 24. August, und am Donnerstag, 26. August, mit dem Tennisclub Schopfheim.

Bei vielen Angeboten lernen die Kinder auch die Natur kennen – am Mittwoch, 25. August, begeben sie sich auf Entdeckungstour mit dem Biosphären-Ranger, und am Donnerstag, 2. September, sowie am Freitag, 3. September, erleben sie den Wald mit dem Förster.

Der Schwarzwaldverein lädt zur Schnitzeljagd am Freitag, 27. August, die Polizei baut am Dienstag, 31. August, ihren Geschicklichkeitsparcours auf.

Der Slackline-Workshop für Jugendliche am Donnerstag, 2. September, und das Tischtennis-Angebot am Samstag, 4. September, runden das Angebot der Vereine ab. Zwischen dem 9. und dem 20. August organisiert das Jugendreferat Aktivitäten.

Alle Angebote sind auf der Internetseite https://schopfheim.feripro.de aufgelistet. Anmelden können sich Kinder und Jugendliche dort vom 5. bis 21. Juli. Am 22. Juli entscheiden die Mitarbeiterinnen der Jugendförderung per Los, wer an welchem Angebot teilnehmen darf, falls sich zur jeweiligen Aktion mehr Teilnehmer anmelden als zugelassen Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Schnitzeljagd und Tanzworkshop

Katja Böhler und Silke Dantona weisen darauf hin, dass Kinder sich an beliebig vielen Angeboten anmelden können. Eine Testpflicht ist nicht vorgeschrieben, aber wünschenswert.

Insgesamt beteiligen sich 15 Vereine und Institutionen am „Sommerfun 2021“. Sie bieten 22 Aktionen an. Auf einen Programmflyer hat das Jugendreferat in diesem Jahr verzichtet, weil es schon vor eineinhalb Monaten hätte wissen müssen, wann welches Angebot mit welcher Personenzahl hätte stattfinden dürfen. Nur ließ sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhersehen, wie die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region im August und September sein wird.

Bei den geplanten Wanderungen, die unter anderem bis zum Hohen Flum oder zum Eichener See führen, gebe es auch spielpädagogische Angebote, sagt Silke Dantona. „Wir werden grillen, wo es sich anbietet, oder mal Holz schnitzen“, nennt sie als Beispiele.

Die Kinder und Jugendlichen können auch kleine Insektenhotels basteln, die dann auf den Wildblumenwiesen in der Stadt aufgestellt werden sollen. Auch eine Müllsammelaktion für Familien ist geplant. Im Jugendzentrum wird es Aktionen geben wie Schmuck basteln oder erfrischende Mixgeräte herstellen.

Die Teilnehmerzahlen zu diesen Aktionen sind begrenzt. Die neue Corona-Verordnung für Jugendarbeit sieht vor, dass bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter zehn bis zu 60 Personen an Aktionen teilnehmen dürfen. Liegt die Inzidenz über zehn, sind es noch 48 Personen.

Das Jugendzentrum ist in den Sommerferien dienstags und mittwochs von 15 bis 20 Uhr und freitags von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Am letzten Freitag im Monat sogar bis 22 Uhr.