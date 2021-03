Schopfheim „Mit den Steinen ist es nicht getan“

An diese neun Menschen sollen die ersten Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig erinnern, die nach jetzigen Zeitplan im Oktober am jeweils letzten Wohnort der zwangsverschleppten Menschen verlegt werden.

Und zwar in einem „würdigen Rahmen“, wie Marianne Merschhemke betont: „Das soll keine Trauerfeier sein, sondern an das einstige jüdische Leben mitten in unserer Stadt erinnern“.

So sei zum Beispiel daran gedacht, einen Urenkel der Familie Auerbacher, der in Israel lebt, zu dieser Feier einzuladen. Denkbar seien auch eine begleitende Ausstellung im Museum, Vorträge oder Stadtführungen.

Bis dahin ist allerdings noch viel zu tun. Mit der Unterstützung von Stadt und Gemeinderat im Rücken stürzt sich die Initiative derweil „hoch motiviert“ in die Arbeit. Sie will sich bis Herbst einmal monatlich treffen, um das Projekt voranzutreiben und die notwendigen Vorbereitungen zu treffen.

Das betrifft beispielsweise den ordnungsgemäßen Umgang mit Spenden. Rund 1000 Euro sind allein für die künstlerisch gestalteten Pflastersteine aus Messing nötig. Auch für die Feier im Oktober könnte die Initiative noch Geld brauchen. Erste Anfragen von potenziellen Unterstützern gebe es bereits, berichtet Marianne Merschhemke. Um die eingehenden Spenden zu verwalten, bedürfe es indes eines Kassenwarts – wer das Amt übernehmen will, kann sich gerne melden.

Mitstreiter sucht die Gruppe auch für die Gestaltung der eigenen Homepage. Diese solle mit Blick auf die menschliche und historische Tragweite des Themas schließlich so attraktiv und informativ wie möglich sein. Und schließlich macht sich die Initiative auch schon Gedanken über künftige Paten, die die Stolpersteine regelmäßig pflegen.

Mit ins Boot holen wollen die Initiatoren vor allem auch die jüngere Generation. An der digitalen Planungsrunde nahm deshalb ein Vertreter des THG teil, der sich von der Möglichkeit, Schüler zum Mitmachen zu bewegen, nach den Worten von Marianne Merschhemke „sehr begeistert“ zeigte.

Mit den ersten neun Stolpersteinen will es die Gruppe denn auch nicht bewenden lassen. Schon jetzt laufen Nachforschungen nach weiteren jüdischen Familien und Einzelpersonen aus Schopfheim, die von den braunen Machthabern ermordet wurden.

Und die Initiatoren treibt die Idee um, auch andere Opfer des NS-Regimes in das Gedenken miteinzubeziehen – politisch Verfolgte beispielsweise, Homosexuelle oder Sinti und Roma. Dabei sei die Gruppe auch auf Zeitzeugen angewiesen, die sich noch erinnern können, wie es damals war. Mit einigen hat Ingeborg Teipel schon gesprochen.

„Mit den Stolpersteinen allein ist es nicht getan“, betont Marianne Merschhemke. Sie und ihre Mitstreiter verknüpfen mit der Aktion vielmehr die Hoffnung, dass sie Startsignal ist für eine nachhaltige Beschäftigung mit der Frage, wie die Menschen in Schopfheim während der NS-Diktatur wirklich lebten. „Wir wollen ja, dass so etwa nie wieder passiert“, so Merschhemke.

http://stolpersteine-wiesental.de/ kontakt@stolpersteine-wiesental.de