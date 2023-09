Schopfheim Mit der AWO auf Gämsensuche

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit machte sich die Gruppe am frühen Morgen gemeinsam mit den AWO-Vorsitzenden Heidi Malnati und Martina Hinrichs per S-Bahn und Bus auf nach Todtnau-Fahl. Dort beginnt der drei Kilometer lange Gamsweg – ein Entdeckerpfad, der vom Biosphärengebiet Schwarzwald gefördert wurde. Bernadette Ulsamer vom Fachbereich Bildung des Biosphärengebiets begleitete die Gruppe – und verstand es bestens, den Kindern das Wissen um Natur und Wald – und natürlich um die Gams so unterhaltsam wie eindrücklich nahezubringen. Bei verschiedenen Spielen gab es jede Menge zu erfahren und an den steilen Hängen wurde aufmerksam nach Gämsen Ausschau gehalten, schildert die AWO in einer Mitteilung. Die Tiere machten sich an diesem Tag rarer als sonst –der ein oder andere kleine Teilnehmer aber meinte denn doch, eines erspäht zu haben.