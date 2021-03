Schopfheim „Mit der Region bestens vertraut“

„Das Polizeirevier Schopfheim ist aufgrund der vielfältigen Aufgaben an der Schnittstelle zwischen städtischem und ländlichem Raum für die Stadt Schopfheim und das Wiesental von besonderer Bedeutung“ so die Landrätin laut Pressemitteilung. „Insofern freut es mich sehr, dass mit Ralf Ühlin ein Mann der Region die Leitung übernimmt und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Schopfheim fortgesetzt werden kann.“

Auch Bürgermeister Harscher freute sich über das vertraute Gesicht und die Tatsache, dass die Stelle so zeitnah besetzt worden sei. Ralf Ühlin sei in der Stadt und in der Kommunalpolitik wohl bekannt. Insofern sei er sich sicher, dass die gute Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier auch unter der neuen Leitung weiter gehen werde, so Harscher.

Ralf Ühlin trat 1985 in den Polizeidienst ein. Bereits 1992 wechselte er zur Kriminalpolizei der damaligen Polizeidirektion Lörrach.

Nach dem Studium an der Hochschule für Polizei erfolgte 1999 der Aufstieg in den gehobenen Dienst. Ühlin übernahm danach unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Kriminalpolizei. Seit 2014 leitete der 55-Jährige das Kriminalkommissariat in Waldshut-Tiengen.

Die Besonderheit des Polizeireviers liege in der Größe seines Zuständigkeitsbereiches, heißt es in der Pressemitteilung. Dieser erstrecke sich von Maulburg bis an den Feldberg.