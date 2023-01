Schopfheim Mit der WiBuFa in die zweite Runde

Maskenball und Kinderspaß

Am Freitag, 24. Februar, wird ab 20.11 Uhr zum Preismaskenball unterm Motto „Unterwasserwelt“ in die Halle geladen; die besten Kostüme werden prämiert.

In diesem Zusammenhang weisen die Organisatoren darauf hin, dass sowohl beim Glunki- als auch beim Maskenball nur kostümierten Personen der Eintritt gewährt wird. Dazu braucht es nun nicht unbedingt die aufwendigste Verkleidung – ein wenig närrisch soll’s aber schon sein, erklären die Akteure.

Die Nachwuchsnarren kommen beim Kinderumzug am Samstag, 25. Februar, auf ihre Kosten. Aufstellung ist um 14.11 Uhr am Dorfbrunnen; nach dem Umzug geht es zum Kinderball in die Halle. Dass dieser Umzug am Samstag schon stattfindet, ist eine Neuerung. Da der hergebrachte Montagstermin – schon jenseits der Fasnachtsferien – für manche Teilnehmer schwierig einzurichten war, wolle man es nun einmal anders probieren, teilen die Buurefasnächtler mit.

WiBuFa-Umzug und Finale

Ihren Höhepunkt findet die WiBuFa mit dem Buurefasnachtsumzug am Sonntag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr. Besonderheit hier: Auf den Umzugswagen und in den dazu am Brunnen vorgetragenen Schnitzelbängg werden Pleite, Pech und Pannen aus dem Dorfleben ausgespielt und vorgetragen – „in den drei Jahren seit dem letzten Umzug ist da einiges zusammengekommen, was sich durch den Kakao ziehen lässt“, versprechen die Fasnächtler voll diebischer Vorfreude.

Neben den Wagen bevölern natürlich Hästräger – die dorfeigenen „Käppeleböck“ und die „Höhligeister“ ebenso wie Gäste – und Musiken den Umzug. Auch die Schopfheimer Narrenzunft hat hier nochmal ein Gastspiel mit einigen Wagen.

Vom Umzug geht es weiter zum närrischen Treiben in die Halle. Und mit der Fasnachtsverbrennung und „Uscherete“ ab 19.11 Uhr beim Dorfbrunnen findet die WiBuFa schließlich – auch dies eine Neuerung – am selben Tag noch ihren Abschluss.

Jugendschutz

Wert legen sie des Weiteren auf korrektes Vorgehen in Sachen Jugendschutz: Bei den beiden Abendveranstaltungen in der Halle werden Ausweiskontrollen durch- geführt. Jugendlichen unter 16 Jahren ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten ist der Eintritt daher nicht gestattet; etwaige Formulare, die eine Übertragung der Aufsichtspflicht attestieren sollen, werden nicht akzeptiert, so der ausdrückliche Hinweis.