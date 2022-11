Geboren wurde die Jubilarin als eines von sechs Kindern einer in Polen einen Bauernhof betreibenden, deutschen Landwirtsfamilie. Sehr gut erinnert sie sich an glückliche Kinderjahre auf dem Bauernhof, aber auch an die harten Zeiten nach Kriegsbeginn. Damals sei sie gerade in die Schule gekommen. Später wurde die Familie umgesiedelt und vertrieben. Nach mehreren Stationen in Westdeutschland kam die Jubilarin mit der Familie in ein Flüchtlingslager in Wieslet. Hier machte sie die Schule zu Ende, lernte Herren-Friseuse und arbeitete in diesem Beruf.

Bei einer Tanzveranstaltung in Steinen lernte die junge Frau den Steinener Ferdinand Böseck kennen und lieben. Vor rund 60 Jahren wurde in Steinen geheiratet. Die junge Familie lebte in Steinen – zuerst in einer Mietwohnung, später wurde mit viel Eigenleistung ein Eigenheim gebaut – und dort kamen auch die drei Kinder zur Familie dazu.