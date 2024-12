Schopfheim: Mit Humor durch den Advent

Adventsrituale aufgespießt

Für einen Comedian sind die Rituale am Jahresende und die damit oftmals verbundenen Missgeschicke ein gefundenes Fressen. Heinrich del Core hat einige von ihnen in seinem Weihnachtsprogramm „Advent, Advent und jeder rennt“ versammelt – und unterhält die Gäste in der Schopfheimer Stadthalle damit am Dienstagabend aufs Beste.

Weihnachten ist für den 63-Jährigen, der am Nikolaustag Geburtstag hat, mitunter anstrengend. Seine Frau liebt Glühwein, er bekommt von ihm Kopfschmerzen, sie schreibt Weihnachtspostkarten, er läuft nicht gern zur Post. Wenn er und seine Frau vereinbaren, dass sie sich nichts schenken wollen, heißt das für sie, dass sie trotzdem eine Kleinigkeit erwartet – und für ihn, dass er an Heiligabend überlegt, welche Tankstelle für ein Last-Minute-Präsent noch offen hat.