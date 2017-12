Schopfheim Mit Ideen für die Bürger im Einsatz

Jutta Hell, Gabriele Hanselmann und Hans-Jürgen Kisling wurden kürzlich von Bürgermeister Christof Nitz in den Ruhestand verabschiedet.

Schopfheim. Hans-Jürgen Kisling wurde 2007 im Bereich Friedhof befristet eingestellt. Zuvor war er bereits als Jobber seit Oktober 2006 in diesem Bereich tätig. Im Jahr 2010 erfolgte die unbefristete Weiterbeschäftigung. Hans-Jürgen Kisling war für die Pflege des Friedhofs mit Gebäuden, Gräbern, Urnenbestattungen und handwerklichen Tätigkeiten wie Malerarbeiten zuständig. Hans-Jürgen Kisling trat am 1. April in den Ruhestand.

Jutta Hell hat ihre Tätigkeit als befristete Teilzeitbeschäftigte am 1. November 1996 bei der Volkshochschule begonnen. Am 1. September 1997 erfolgte die unbefristete Weiterbeschäftigung bei der VHS, die sie bis zum heutigen Tage ausführt. Sie ist unter anderem zuständig für die Organisation und Abwicklung der Kursanmeldungen und nimmt die Kursabrechnungen vor. Zum 1. Januar 2018 tritt die heute 63-Jährige den vorzeitigen Ruhestand an.

Gabriele Hanselmann wurde am 1. Mai 1998 als Vertretung in der Stadtgärtnerei eingestellt. Obwohl ungelernt in dem Beruf, zeigte Gabriele Hanselmann von Anfang an, dass sie einen „grünen Daumen“ hat. Mit ihren Ideen und den Arbeiten begeisterte sie nicht nur Kolleginnen und Bürger. Mit 49 Jahren entschloss sie sich, nochmals die Schulbank zu drücken. Im Jahr 2002 schloss sie ihre Gesellenprüfung zum Beruf „Gärtnerin – Fachrichtung Blumen- und Zierpflanzen ab.

Gabriele Hanselmann war in ihrer Tätigkeit unter anderem federführend für die Gestaltung, Bepflanzung und Pflege der Pflanzen, Beete, Blumenkästen zuständig. Darüber hinaus war sie stellvertretende Vorarbeiterin in der Stadtgärtnerei und somit gemeinsam mit ihrem Vorgesetzten für die Personalführung, Arbeitseinteilung, Auftragsabwicklung und alle dazugehörenden organisatorischen Tätigkeiten verantwortlich.

„Ein Hauptgewinn für Schopfheim“, so Bürgermeister Christof Nitz, denn ihren Ruhestand schob die 64-Jährige um zwei Monate hinaus, um die Bepflanzungen für das Partnerschaftsjubiläum in diesem Jahr vornehmen zu können, bevor sie dann am 1. Juni 2017 den vorzeitigen Ruhestand trat.

Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für die geleistete Arbeit im Dienst der Stadt erhielten Jutta Hell und Gabriele Hanselmann von Bürgermeister Christof Nitz den silbernen Dukaten der Stadt überreicht. Im Namen des Personalrats bedankte sich Claudia Behringer mit einem Geschenk.