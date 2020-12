Schopfheim „Mit Masken auf dem Markt bleiben“

Besonders beeindruckte zeigte sich der Sozialdemokrat, weil das Unternehmen die alte Textiltradition im Wiesental wiederbelebte und zudem früheren Mitarbeitern der Lauffenmühle beruflich eine neue Perspektive bot. „Dieses Engagement ist sozial in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert“, so Stoch.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende zeigte sich sehr interessiert an den Hintergründen der Erfolgsgeschichte des Unternehmens und löcherte die beiden Firmengründer Abda und Michael Hitz mit einer Reihe von Fragen.

Als sich zu Beginn der Corona-Pandemie im März herausstellte, dass es in Deutschland keine Masken und schon gar keine heimische Produktion des dringend nötigen Schutzes gab, ergriff das Ehepaar die Gelegenheit beim Schopf. Die Textilingenieurin und der Wirtschaftsingenieur machten sich auf die Suche nach Herstellern des Rohmaterials (Vliesstoff aus Deutschland, Nasendraht und Ohrenbänder aus Asien), orderten zwei Textilmaschinen aus China, erstellten eine Kalkulation, beteiligten sich an der Ausschreibung des Bundesgesundheitsministeriums – und erhielten den Zuschlag als einer von fünf Lieferanten von OP-Masken „Made in Germany“.

Seit August läuft die Produktion auf Hochtouren. Pro Woche stellt die kleine Firma in der ehemaligen Arlington-Fabrik 400 000 OP-Masken für die Bundesregierung her. Die Jahreskapazität beträgt sogar 40 Millionen Masken. Derzeit beschäftig das Unternehmen 16 Mitarbeiter, die unter Reinraumbedingungen pro Schicht zwischen 50 000 und 70 000 Medizin- und Alltagsmasken fertig stellen. Neben staatlichen Stellen zählen auch Krankenhäuser, Pflegeheime und der Einzelhandel zu den Kunden von A+M. Es gebe zudem viele Privatleute, die bewusst Masken aus regionaler Herstellung kaufen, so Michael Hitz.

Im Vergleich zu den Anfangsmonaten der Pandemie seien die Preise für die Masken mittlerweile „rapide gefallen“, erläuterte er dem SPD-Spitzenkandidaten. Bei aller Freude über den Erfolg gebe es auch einen „Wermutstropfen“: Wegen der Umstellung auf ein elektronisches Rechnungssystem sei das Berliner Ministerium mit der Bezahlung derzeit etwa eine halbe Million Euro in Rückstand.

Der Liefervertrag mit der Bundesregierung läuft noch bis Ende 2021. Die Frage, wie es danach weitergeht, beschäftigt Abda und Michael Hitz allerdings jetzt schon. Das Ehepaar will mit seinen Masken „auf jeden Fall auf dem Markt bleiben“ und hat schon eine dritte Textilmaschine angeschafft.

Die beiden Unternehmer setzen dabei zum einen auf die Bundesregierung, die bekanntlich auch in Zukunft eine einheimische Grundversorgung mit Masken sicherstellen will.

Zum anderen wollen Abda und Michael Hitz das Portfolio ihres Unternehmens erweitern – durch FP2-Masken, Kindermasken, Stoffmasken mit Viroblock und OP-Kittel. „Eine gewisse Nachfrage wird auch nach dem Abflauen von Corona immer bleiben“, ist Michael Hitz überzeugt.

Andreas Stoch hält es für einen Akt der „Daseinsvorsorge“ und für eine „soziale Aufgabe“, dass der Staat eine einheimische Grundproduktion von Masken sicher will. „Man darf nicht alles dem Markt überlassen“, betont der SPD-Fraktionsvorsitzende.