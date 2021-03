Schopfheim Mit Mundschutz an die Urne

Diese Regelung gelte ebenfalls für Wahlbeobachter, auch die von Parteien, betont Marcus Krispin. Mehr noch: Bei diesen tickt zudem die Stoppuhr. Dürfen sie sich doch maximal nur 15 Minuten im Wahllokal aufhalten, und sie müssen ihre Kontaktdaten angeben. Das schreibe die von der Landesregierung in dieser Woche noch einmal verschärfte Coronaregelung vor, so Krispin.

Vom Hausrecht Gebrauch machen

„Wir werden bei Nichtbeachtung dieser Auflagen von unserem Hausrecht Gebrauch machen, auch zum Schutz unserer 266 Wahlhelfer“, betonen Marcus Krispin und Daniela Wieburg. Im Notfall übrigens auch mit Hilfe der Polizei.

Die Wahlhelfer können sich am Samstag und Sonntag zum eigenen Schutz und zu dem der Wähler kostenlos testen lassen. In den Wahllokalen hat die Stadt überdies für 8000 Euro Spuckschutzgläser angeschafft, und sie stellt Einmal-Handschuhe, Blattwender für die Fingerkuppen sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung (wir berichteten).

Froh sind Marcus Krispin und Daniela Wieburg, dass sich die Verdoppelung der Anzahl der Briefwahlbezirke von vier auf acht offenbar bezahlt macht – bisher ist nach ihren Worten der Eingang der Stimmen in allen nahezu „ausgeglichen“.

Der hohe Briefwähler-Anteil hat indes Konsequenzen. Kann es doch sein, dass deshalb in einem Wahllokal weniger als 50 Bürger ihre Stimme persönlich abgeben. Das hat zur Folge, dass zur Wahrung des Wahlgeheimnisses die paar Stimmen nicht dort, sondern in einem anderen Wahlbezirk ausgezählt werden müssen. Tritt der Fall beispielsweise in Enkenstein ein, landen die Stimmen zur Auszählung in Langenau – oder die von Raitbach in Kürnberg und umgekehrt.

Noch eine Besonderheit: Sollten in der Nachbargemeinde Hasel weniger als 50 Wähler ins Wahllokal kommen, zählt man sie in Eichen mit aus.

Corona ist das eine. Doch in der Landtagswahl steckt auch unabhängig davon eine Portion Unwägbarkeit. Denn bei der Auszählung kommt landesweit erstmals eine neue Software zum Einsatz. Marcus Krispin und Daniela Wieburg hoffen gleichwohl, dass alles reibungslos klappt.

Neue Software für die Auszählung

Sollte dies der Fall sein, rechnen sie mit ersten Ergebnissen kurz nach Schließung der Wahllokale – gegen 18.15 Uhr etwa.

Auf eine öffentliche Präsentation des Wahlergebnisse im Rathaussaal verzichtet die Stadt – Corona lässt grüßen. Statt dessen können Interessierte die Ergebnisse auf der Homepage (www.schopfheim.de) verfolgen.

Briefwahlunterlagen bis Freitagabend erhältlich

Briefwahlunterlagen sind noch bis Freitag um 18 Uhr im Stadtbüro erhältlich, allerdings nur nach telefonischer Terminvereinbarung (Tel. 396-147, -148 und -149). In dringenden Wahl-Angelegenheiten ist das Stadtbüro am Samstag von 8 bis 12 und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr erreichbar, ebenfall nach telefonischer Terminvereinbarung unter obigen Nummern.

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen am Sonntag bis spätestens um 18 Uhr im Rathaus abgegeben werden, entweder im Briefkasten oder persönlich beim Wahlvorstand. wm