Schopfheim: Mit Musik das neue Jahr beginnen

Eine Neujahrsgala mit dem Ensemble Spreegold und dem Duo Pariser Flair gibt es im kommunalen Kulturprogramm „KulturBrücke Schopfheim Wehr“ am Dienstag, 7. Januar, 20 Uhr, in der Stadthalle in Schopfheim. Einlass ist ab 19.30 Uhr, es wird einen Sektempfang geben. Die Musiker des Ensembles Spreegold haben eines gemeinsam: sie sind hochkarätige klassische Musiker der Hochschule für Musik „Hans Eisler“ in Berlin, schreibt die Stadt Schopfheim in ihrer Mitteilung. Deshalb lieben sie selbstverständlich klassische Musik.