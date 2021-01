Schopfheim Mit Tatkraft und Ideen zur Stelle

Schopfheim-Gersbach (sut). Die Jubilarin wurde 1941 in Bürchau als zweites von vier Geschwistern geboren. Sie besuchte von 1947 an die Volksschule in Bürchau und dann zwei Jahre die Haushaltsschule in Schopfheim. Fünf Jahre war Irmgard Sutter im Hotel-Gasthaus „Sonnhalde“ in Bürchau als so genanntes „Mädchen für alles“ von früh bis spät tätig.

In dieser Zeit eroberte ein braungelockter Jüngling aus Gersbach ihr Herz. Es wurde geheiratet und ins Elternhaus des Ehemanns, Ewald Sutter, gezogen. Es wurde in der Landwirtschaft der Schwiegereltern mitgeholfen, und es wurden Feriengäste betreut. 1963 kostete der Tag im Doppelzimmer des Hauses Sutter in der Wehratalstraße 3,60 Deutsche Mark pro Person. Später kamen die Kinder hinzu, und so war der Alltag ausgefüllt. „Nebenbei“ bediente Irmgard Sutter bei Vereinsfesten und in den Gasthäusern zum Pflug und im Hägihof (beide Gasthäuser sind heute geschlossen.