Schopfheim Mit viel Einsatz viel erreicht

In familiärer Atmosphäre fand am Sonntag nach der Corona-Pause wieder der Neujahrsempfang von Langenau und Enkenstein statt – Zeit, wieder zusammenzukommen, Zeit für Gespräche und eine Bühne für die beiden Ortsvorsteher Eva Brutschin und Walter Würger, die in der Langenauer Festhalle von den Projekten in den beiden Ortsteilen berichteten.