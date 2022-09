Schopfheim „Mit Vollgas in die neue Runde“

Zum „Warm-Up“ finden eine Woche vorher die Vereinsmeisterschaften statt. Die Damen spielen mit Mannschaftsführerin Nora Klinger in der Landesklasse (Gruppe zehn) überregional. Die Herren I starten mit Mannschaftsführer Jan Brutschin als Aufsteiger jetzt in der Landesklasse (Gruppe elf). Verstärkt durch die beiden Neuzugänge Lukas Hertrich und Daniel Granier strebt das Team einen Platz in der vorderen Tabellenhälfte an.

Die Herren II starten – ebenfalls als Aufsteiger – in die Bezirksklasse Oberrhein. Verstärkt durch Spieler, die in der Vorrunde noch in der ersten Mannschaft aktiv waren, strebt die Mannschaft um Volker Fischer ebenfalls einen guten Tabellenplatz an. Die Herren III spielen mit Mannschaftsführer Klaus Dullisch in der Kreisklasse B. Mehr Infos im Internet unter ttc-sf.de.