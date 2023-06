Schopfheim Mit Zivilcourage Probleme lösen

Den ersten Preis gewann Ava Jones für ihre Fantasy-Kurzgeschichte „(Gem)einsames Leben“. Jones schildert hier die Beziehung zweier Mädchen, die sich anfangs nicht leiden mögen, aber dann doch zueinander finden. Isabelle Mion trug ihr Gedicht „MirDirWir“ (zweiter Preis) vor, in dem überlegt wird, was zu einem besseren Miteinander führt. Ein Thema, mit dem sich auch Mara Bauer in ihrem Gedicht „Warum“ auseinandersetzt. Sie prangert darin Rassismus an. In ihrem zweiten Gedicht „Nur zusammen“ beschäftigt sie sich mit dem Klimawandel.

Chiara Franosz’ Text „Eine Kreuzfahrt“über eine Kreuzfahrt, die in einer Katastrophe endet, vermischen sich Prosa, epische Elemente und Lyrik auf eine Weise, die ihr den ersten Preis im Wettbewerb sicherten. Nina Dürrs düstere Gedichte („Ich und du der krieg“, „gedenkenbahn“) handeln von Leid und Zerstörung: auch hierfür gab es den ersten Preis.

Auseinandersetzung mit der Sprache

Abschließend war ein Auszug aus einem Drama von Emily Zhang (dritter Preis) zu sehen. Einige Mitschüler spielten zwei Szenen aus „Solidarität statt Hass?“ Der warmherzige Joe versorgt einen feindlichen Soldaten, der fest davon überzeugt ist, dass im Krieg nur einer gewinnen kann.

Markus Manfred Jung hatte in seinem Grußwort vor Beginn der Lesungen von einem Verlust an Sprachniveau gesprochen, über das Deutschlehrer klagten. Die ausgezeichneten Schüler nährten mit ihren Wettbewerbsbeiträgen indes die Hoffnung, dass der Untergang des Abendlands bei der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit deutscher Schüler noch längst nicht droht.