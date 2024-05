Der Vatertag und Tag der Deutschen Einheit sind traditionell die beiden Tage, an denen die Schopfheimer Modell-Piloten der Öffentlichkeit ihre Flugkünste vorstellen und auf ihrer Anlage zwischen Schopfheim und Dossenbach unter anderem Rückenflüge, „Turns“, Rollen und Loopings zeigen oder ihre Flugzeuge senkrecht in die Höhe oder Richtung Erde steuern. Manch einer hat zudem beeindruckende Spezialeffekte an Bord – beispielsweise in Form von Rauchpatronen, die farbige Wolken in die Luft zeichnen.