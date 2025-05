Schopfheim: Modellflieger locken hunderte Besucher an

Am Parkplatz sitzt derweil Michael Held. Er steuert eine Drohne und kann das, was sie aufzeichnet, durch eine VR-Brille verfolgen. Gerne zeigt er seine Videos bei der Weihnachtsfeier des Vereins. „Unser Vatertagsfliegen ist eine feste Institution in Schopfheim“, sagt er. „Es ist ein Highlight für die Jugend, und die Kinder bekommen große Augen.“ Ganz nebenbei muss Held ein Auge darauf haben, dass die Festbesucher geordnet parken. Herausfordernd war diese Aufgabe diesmal nicht. Er musste kein einziges Mal tätig werden.