Schopfheim Abschied von der Hebelschule

„Für viele Schüler sind diese Schulsachen mit persönlichen Erinnerungen verbunden“, erläutert Schmidt. „Die Schule war sehr gut in die Umgebung integriert, die Kinder kannten die Leute, selbst bei zu großen Pausenlärm hat man sich arrangiert.“

Wegen dieser Verbundenheit ist der Verkauf am Freitag auch als Schülerprojekt angelegt: Er findet während der Schulzeit statt, die Schüler werden selbst hinter den Verkaufsständen in ihrem einstigen Schulgebäude stehen und das Geld, das sie einnehmen, fließt in die Klassenkasse.

Am Samstag kommen dann vermutlich Käufer mit professionellem Interesse, mutmaßen Schmidt und Scheiblich, deshalb übernimmt an diesem Tag der Förderverein die Federführung beim Verkauf.

Verlassene Räume

Beim Gang durch das Gebäude liegt eine eigenartige Atmosphäre in der Luft: Die Gänge, die Räume, das ganze Gebäude ist verlassen, gleichzeitig finden sich nach wie vor jede Menge Spuren des hier bis vor kurzem tobenden Schullebens. Im Werkraum direkt rechts beim Eingangsbereich etwa steht eine große hölzerne Werkbank. Ein Zettel klebt drauf: „Bleibt hier (verkauft).“ Obenauf liegt eine Uhr, die vermutlich noch keinen Käufer gefunden hat. Daneben stehen unzählige grüne Gießkannen. Im Eingangsbereich sieht man einen Schrank angefüllt mit Bällen und anderen Turnmaterialien. Weiter hinten im Flur gibt es ein rotes Sofa zum „rumfläzen“, wie Scheiblich sagt. Das „geht an die Metzger Schule“ ist auf dem Kreppklebestreifen an der Lehne zu lesen.

In den Klassenzimmern im Erdgeschoss stehen Tische und rote Stühle sowie ein Architektenschrank. Scheiblich weist auf die an der Wand montierte Tafel hin. Man wisse noch nicht, was man damit mache, sagt er. Sollte das Bürgerbegehren zum Erhalt der Hebelschule zum Beispiel Erfolg haben, findet in den Räumen ja womöglich weiter (VHS)-Unterricht statt – die Tafeln fänden da wohl weiter Verwendung.

Der ehemalige Werkraum mit der Werkbank. Foto: Kathryn Babeck

Pokale, Karten, Rechner

Im zweiten Stockwerk befand sich das Sekretariat, direkt daneben, nur durch eine Schrankwand getrennt, hatte der Rektor sein Zimmer. Ob diese monströse Schrankwand wohl einen Interessenten findet? In beiden Zimmern hängen noch die Gardinen aus den 1980er Jahren. Im Lehrerzimmer stehen oben auf einem Regal Schülerpokale und in den Ablagen sind immer noch die Namen der jeweiligen Lehrer angebracht. Im Lernmittelraum hängen rund 60 Karten von der Decke und im Computerraum stehen alte Rechner herum.

Das Zimmer mit dem Kirchturmblick Foto: Kathryn Babeck

Blick aus dem Fenster

Im dritten Stock gibt es ein Klassenzimmer mit historischem Holzboden und der typischen Wandvertäfelung. Von diesem Raum aus hat man einen wunderbaren Blick über die Altstadt und zur St. Michaelskirche. Anhand des Kirchenziffernblattes hätten die Lehrer den Schülern die römischen Zahlen gelehrt, erzählt Scheiblich. Schließlich landet man auf dem Dachboden, wo sich reihenweise rote Stühle sowie rote und blaue Bänke stapeln. In einem riesigen Holzregal steht ein Vogelkäfig. Welche Erinnerungen damit verbunden sind, wird man wohl kaum mehr herausfinden.

Der Flohmarkt findet am Freitag, 22. September, von 9 bis 12.30 Uhr und Samstag, 23. September, von 9 bis 18 Uhr, in der Hebelschule statt.