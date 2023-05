Schopfheim Momente aus dem Leben einer Lyrikerin

Hausherrin Frauke Rohloff erzählte zur Begrüßung die schier unglaubliche Geschichte, wie sie ihre Fast-Namensvetterin Frauke Ohloff kennengelernt hat, und trug eines von Bachmanns letzten Gedichten („Böhmen liegt am Meer“) auswendig vor. Zur Einstimmung gab es noch einen musikalischen Prolog.

Bachmann als Lebensthema

Die Freiburger Sängerin Melina Bruderer, eine „Entdeckung“ der Rohloffs, sang zu einem Soundtrack Lieder aus der Lebenszeit von Bachmann Jazzstandards und Songs von Billie Holiday, Ella Fitzgerald, John Lennon und Tina Turner. Bücher von und über Ingeborg Bachmann sowie die Bibliografie von Otto Bareiß und Frauke Ohloff lagen auf einem Büchertisch aus: ein stimmiges Ambiente. In dieser persönlichen Umgebung schilderte Frauke Ohloff, wie ihr Bezug zu der ungewöhnlichen Literatin war. Bachmann ist ihr Lebensthema, das spürte man in jedem Satz ihres sehr intim gefassten Vortrags, bei dem man ihre Empathie und Bewunderung für die Dichterin und philosophisch geschulte Intellektuelle heraushörte.

Ohloff erzählte, was sie so weiß – und sie weiß ziemlich viel –, hat sie doch mit ihrem Mann in Redaktionen, Archiven, Verlagen und Bibliotheken nach Informationen über Bachmann gesucht, bekannte Leute interviewt, Artikel zusammengetragen, viel Material gesammelt, recherchiert, sodass sie bis heute in ihren Erinnerungen aus dem Vollen schöpfen kann. Man glaubt ihr, wenn sie sagt: „Bachmann ist mein Leben.“ Noch heute, im Alter, kann sie sich für diese bedeutende Lyrikerin der Neuzeit begeistern.

Ohloff hat ihren Vortrag systematisch und chronologisch aufgebaut. Sie stellte Bachmann in den historischen Kontext, schilderte deren Liebesbeziehungen zu berühmten Autorenkollegen wie Paul Celan und Max Frisch, aber auch zu dem Komponisten Hans-Werner Henze, für den sie erfolgreiche Opernlibretti schrieb. Diese Begegnungen waren spannende Momente, an denen die Referentin die Zuhörer teilnehmen ließ, ging es doch um die großen emotionalen Übereinstimmungen zwischen Bachmanns idealen Partnern, um Musikalität und Sprachmusik.

„Nichts ist erfunden“

Die große Liebe, so Ohloff, war Paul Celan, den habe Bachmann über alle Maßen geliebt; es sei eine fast existenzielle Beziehung gewesen, in der die lyrischen Empfindungen gestimmt hätten. Sehr differenziert und sachlich schilderte Ohloff die unglückliche Liebesbeziehung zu Max Frisch, der sie „auf unschöne Art“ verlassen hat.

Auch dass Bachmann später in Berlin in ein schwieriges Fahrwasser geriet, sprach sie an, und das tragische Ende hat sie nicht aufgeschrieben, sondern konnte es aus erster Hand erzählen. Alles, was sie sagte, ist Geschichte, nichts ist erfunden, „alles ist so gewesen“.