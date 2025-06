Schopfheim: Monika Luise Haller lässt Gegenstände Geschichten erzählen

„Weisch no?“

So begeisterte die Schauspielerin und Erzählerin, passend gekleidet als Waschfrau, die rund 50 Besucher im evangelischen Gemeindehaus beim monatlichen Treff der „Fröhlichen Ruheständler“.

Gleich ihre ersten Worte mit „Weisch no?“ und „unsereins hat immer etwas zu schaffe un zu schwätze“ versetzten in die Zeit vor fast 100 Jahren. Monika Haller wuchs in Brombach am Kanal und Waschhüsli als Einzelkind unter einem Dach mit vier Generationen auf. Mit ihrem zweiten Vornamen Luise konnte sie sich lange nicht anfreunden, denn in der Schule wurde sie von den Klassenkameraden als „Luisle“ gehänselt. Erst in reiferen Jahren wurde sie stolz auf ihren Namen, denn er war der Großherzogin von Baden gewidmet, einer starken Frau. Die waschechte Brombacherin verriet, dass sie eine besondere Beziehung zur Heimat im Markgräflerland habe, da sie wie Johann Peter Hebel am 10. Mai Geburtstag hat.