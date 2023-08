Schopfheim Motocrossfahren begeistert Kinder

Einige Kinder sind zunächst etwas vorsichtig und beginnen langsam – andere wiederum geben direkt Vollgas und starten Überholmanöver.

Gute Technik gefunden

Runde um Runde werden die Kinder mutiger und bald holen fast alle das Maximale aus den Fahrzeugen heraus; das Schnuppertraining wirkt dadurch teilweise wie ein Rennen. Nach etwa zehn Minuten wird das Training gestoppt und die nächste Gruppe macht sich bereit.„Es hat mir super gefallen“, sagt der neunjährige Niklas. Besonders das schnelle Kurvenfahren habe Spaß gemacht, da er eine „richtig gute Technik gefunden“ hat, wie er dort andere überholen kann. Moritz, ebenfalls neun Jahre, bestätigt, dass gerade das schnelle Fahren „cool“ ist. Der achtjährige Johann erklärt, dass er Motocrossfahren wollte, da er größere Cousins mit eigenen Maschinen habe.

Besonders das Kurvenfahren macht Spaß. Foto: Manuel Hunn

Etwas ganz anderes

Neben den motorsportbegeisterten Jungs ist auch das ein oder andere Mädchen gekommen. Die elfjährige Johanna sagt: „Es ist mal etwas ganz anderes wie Reiten.“ Auch ihr ist der Spaß deutlich anzusehen.

Nachdem alle drei Gruppen dran waren, geht es ins Vereinsheim in die Pause, wo der Verein Getränke und Brezeln bereitgestellt hat. Anschließend kann jede Gruppe noch ein zweites oder drittes Mal den Parcous befahren; zwei Stunden sind für das Schnuppertraining insgesamt eingeplant.

Präsent sein in der Stadt

Der Vereinsvorsitzende Karlheinz Renner berichtet, dass man von der Stadt einen Zuschuss für die Durchführung des Ferienprogramms von 1,20 Euro pro Kind erhält – die Helfer aber alle ehrenamtlich für den reibungslosen Ablauf sorgen. Der Verein nimmt seit etwa 25 Jahren am Ferienprogramm der Stadt teil.

Zum einen will man das „Sommerfun“ unterstützen, damit das Programm auch in Zukunft stattfindet. Zum anderen möchte man damit „präsent sein in der Stadt“ und den Nachwuchs für den Verein begeistern – auch wenn der Motorsportclub kein Nachwuchsproblem habe. Die Rechnung scheint aufzugehen: Das Motocross-Schnuppertraining war in diesem Jahr wieder in kurzer Zeit ausgebucht.

Renner zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf – mit einer Einschränkung: Durch das regnerische Wetter vor dem Schnuppertraining war der Boden des Parcours so aufgeweicht, dass sich vier Kinder in der Pause verabschiedet haben. „Denen war es einfach zu matschig“, so Renner. Aus dem gleichen Grund wurde die eigentlich zeitgleich geplante „Sommerfun“-Veranstaltung BMX-Fahren auf der Strecke nebenan nach wenigen Minuten abgebrochen – dort war der Boden unbefahrbar.

Nach dem Schnuppertraining sind die Fahrzeuge schmutzig vom Matsch. Foto: Manuel Hunn

Der Motorsportclub veranstaltet immer dienstags von 17 bis 20 Uhr ein Jugendtraining . Interessierte können sich unter der Tel. 07623/794400 anmelden.