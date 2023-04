Auf der K 6352 zwischen Schlechtbach und Kürnberg ist am Samstag, gegen 16.40 Uhr ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen. Der 22-jährige verletzte sich dabei leicht und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus, berichtet die Polizei. Er war in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn geraten und im Grünstreifen zu Fall gekommen. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 500 Euro.