Schopfheim: MSC-Rennen mit spannendem Drumherum

Entspannte Herren in schwarzer Hose, weißem Hemd und Strohhut ließen sich an den MSC-Rennen ebenso ausmachen wie Männer, denen die Konzentration im Gesicht abzulesen war: Die DM und die Cups am „Dossenbacher Ring“ waren für hunderte Besucher und Fahrer wieder den Besuch wert.