Zwei Müllsäcke haben am Samstag gegen 20.15 Uhr in einem Hof in der Friedrichstraße gebrannt. Die Polizei hatten hinter einer Mauer Flammen bemerkt und beim Nachschauen zwei brennende Müllsäcke festgestellt, heißt es in einer Mitteilung. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden, sodass die Flammen nicht auf angrenzende Gebäude übergriffen.