Schopfheim „Müssen hier Verantwortung zeigen“

Fraktionskollege Thomas Gsell sprach ebenfalls den Ukraine-Krieg an. Es gelte, die Kapazitäten zu ermitteln und auszuschöpfen, und wenn man sich vom russischen Gas unabhängig machen wolle, müsse „viel geschehen“. Es reiche einfach nicht mehr, „auf einem guten Weg“ zu sein, wie die Verwaltung sage. Der Appell der Verwaltung an Private, ebenfalls Fotovoltaik zu nutzen, sei richtig, aber die Kommune müsse eine Vorbildfunktion einnehmen.

Bürgermeister Harscher stimmte der SPD im Grundsatz zu. Für Schopfheim bedeute dies aber zur Bedarfsdeckung auch: „Windkraft, Windkraft, Windkraft“. Die Initiativen gegen Windkraft seien nicht zielführend. „Es ist noch nichts geplant, aber da wird was auf uns zukommen“, so Harscher, der auch Windkraftanlagen erwähnte, die von großen Investoren an der Rheintalstrecke entlang der Autobahn errichtet werden könnten.

Bürgermeister Harscher versicherte, die Stadt sei in Sachen Sonnenkraft nicht untätig. Allerdings seien die wenigsten Dächer öffentlich. Es könnten auch von privater Seite Fotovoltaikanlagen errichtet werden, und Strom sparen könne jeder.

Die CDU schloss sich der von der Verwaltung vorgeschlagenen Ablehnung des SPD-Antrags an. Thomas Kuri räumte zwar ein, beide Seiten verstehen zu können; auch die aufgestockte Kita in Langenau werde mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet. aber nicht jede Anlage erbringe, was man sich erhoffe, und es gebe keine Speichermöglichkeit. Bei Einspeisung ins Stromnetz müsse man – dann als Stromproduzent – noch zahlen. Felix Straub (Grüne) sagte, die Verwaltung könne zumindest quartalsweise eine Aufarbeitung der in Frage kommenden Flächen leisten.

Fachgruppenleiterin Martina Milarch teilte mit, es seien 100 000 Euro eingestellt, die Stadt prüfe also schon, welche Dächer für Fotovoltaik in Frage kommen. Das Problem sei, dass keine Neubauten darunter seien. Ältere Dächer müssten bei Bedarf erst saniert werden, damit sie, versehen mit einer Fotovoltaik-Anlage, auch 20 Jahre halten. Schließlich schlossen sich zehn Stadträte der Verwaltung an, den SPD-Antrag abzulehnen, aber zwölf Stadträte stimmten gegen die Verwaltungsempfehlung, so dass das Rathaus nun schon vor 2024 eine Liste mit Orten für Fotovoltaikanlagen vorlegen muss.