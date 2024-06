Das Dreiländermuseum Lörrach interessierte sich für die Schopfheimer 1848iger-Sammlung. Fünf Bildnisse, darunter das Monumentalgemälde „Schlacht auf der Scheideck“, die beiden Hüftporträts von Hecker und Struve und eine originale Xylografie, die die Inhaftierung Gustav Struves im Schopfheimer Rathaus zeigt, wurden ans Dreiländermuseum verliehen.

Ruine auf Agenda

Zudem soll die Geschichte der eigenen Sammlung und des Schopfheimer Museums beschrieben werden. Die Burgruine Turmhölzle im Ortsteil Raitbach gehöre zu einer der besser erhaltenen Ruinenanlagen des Mittelalters im Wiesental. Viel sei über die kleine Spornburg aber nicht bekannt. Nun soll die Geschichte erforscht werden. Die Ergebnisse sollen im Juli 2028 vorgestellt werden.

In diesem Jahr will man sich im Museum der Neuordnung des Depots widmen, daher gibt es weniger Ausstellungen und Veranstaltungen als im Vorjahr. Der Anstieg der Besuchszahlen werde sich daher wohl nicht fortsetzen. Geplant ist aber eine Retrospektive auf den Designer Hans Theo Baumann zu dessen 100. Geburtstag. Daran beteiligt sind das Triangle in Hüningen und das Museum am Lindenplatz in Weil am Rhein.